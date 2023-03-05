أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، نجاح تعويم سفينة الحاويات MSC ISTANBUL التي جنحت في الممر ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال، مؤكداً أن فريق الإنقاذ البحري لدى هيئة قنوات السويس لديه خبرات كبيرة في التعامل مع تلك الأحداث ويبذلون مجهوداً جباراً.

وأوضح رئيس الهيئة في تصريحات له، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلومتر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربع قاطرات لتعويم السفينة، لافتاً في رسالة طمأنة بعدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية. وكان عمال الإنقاذ البحري نجحوا فى يناير الماضي، في تعويم سفينة متجهة نحو الصين وعلى متنها شحنة من حبوب الذرة.

يذكر أنه في عام 2021 سدت السفينة العملاقة إيفرغيفن مجرى القناة لمدة أسبوع، وهو ما أوقع خسائر بمليارات الدولارات نتيجة تعطل حركة الملاحة.

وتعد قناة السويس مرفقاً بالغ الأهمية لمصر وأحد موارد الدخل القومي للبلاد، وتعتمد عليها في الحصول على العملة الصعبة؛ إذ تدر القناة على البلاد أكثر من 7 مليارات دولار سنوياً، وتحظى قناة السويس بأهمية كبيرة بين الممرات المائية في العالم، ويمر نحو 12% من حجم التجارة العالمية عبر القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومتراً وتربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر.