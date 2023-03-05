أتاحت شركة تويتر خدمة (تويتر بلو) Twitter Blue المدفوعة في 22 بلدًا جديدًا، وذلك استمرارًا لتوسيع وصول المستخدمين إلى الخدمة التي يُؤمَل أن تزيد عائدات الشركة.

وكانت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية قد أطلقت (تويتر بلو) بادئ الأمر في البلدان الناطقة بالإنجليزية، مثل: المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، إضافة إلى اليابان.

ثم أعلنت مطلع شهر فبراير الماضي إتاحتها في بلدان أخرى تُستخدم فيها المنصة كثيرًا، مثل: المملكة العربية السعودية، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وفرنسا.

وحسب «مواقع تقنية» ركزت تويتر حاليا على إتاحة الخدمة في دول أوروبا الأخرى، مثل: هولندا، وبولندا، وإيرلندا، وبلجيكا، والسويد، ورومانيا، والتشيك، وفنلندا، والدانمارك، واليونان، والنمسا، وهنغاريا، وبلغاريا، وليتوانيا، وسلوفاكيا، ولاتفيا، وسلوفينيا، وإستونيا، وكرواتيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وقبرص.

وبعد إضافة هذه البلدان، أصبحت قائمة البلدان التي توفر خدمة (تويتر بلو) تضم 37 بلدًا في جميع أنحاء العالم، وذلك منذ إطلاقها أول مرة في شهر ديسمبر الماضي مقابل 8 دولارات أمريكية مع ميزة علامة التحقق الزرقاء.