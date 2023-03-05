يعمل تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب على تطوير ميزة جديدة للنشرات الإخبارية تُسمى (Newsletter)، تتيح للمستخدمين إنشاء قناة لنشر المحتوى لمجموعة كبيرة من الأفراد، على أن يكون التواصل في اتجاه واحد. وبذلك ستكون طريقة جديدة تتيح للمستخدمين الحصول على التحديثات من الأشخاص أو المجموعات.

وحسب «مواقع تقنية» تشبه هذه الميزة في واتساب ميزة القنوات (Channels) التي أطلقتها شركة ميتا في إنستغرام في نهاية الشهر الماضي، والتي تعتبر من أشهر ميزات تطبيق تيليغرام المنافس الأول لواتساب.

وأشار موقع (WABetaInfo) – الذي اكتشف الميزة في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب الذي يحمل رقم 2.23.5.3 – إلى أن هذه الميزة الجديدة ستسهل عملية نشر المحتوى والأخبار عبر واتساب، وذلك دون وضع حد أقصى لعدد المشتركين في أي قناة (Newsletter).

وتأتي الميزة الجديدة في إطار سعي واتساب لتطوير طرق للتواصل الجماعي، إذ أطلقت العام الماضي ميزة المجتمعات (Communities)، التي استهدفت من خلالها تسهيل تواصل المستخدم مع مجموعات متعددة وأشخاص يمكن أن يصل عددهم إلى 5000 شخص في آن واحد.