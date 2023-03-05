استيقظ المصريون صباح، اليوم (الأحد)، على فاجعة العثور على جثث 6 شباب داخل شقة سكنية بمنطقة «هرم سيتي» في مدينة السادس من أكتوبر. وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة ملابسات العثور على ٦ جثث داخل شقة بمدينة السادس من أكتوبر، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.

وتبين بالفحص حدوث تسرب غاز داخل الوحدة رقم ١٢ بأحد المنتجعات السكنية بهرم سيتي، ما أسفر عن مصرع قاطنيها.

وكشفت الأجهزة الأمنية أسماء الضحايا وهم: طارق مصطفى أنور 23 عاما، وليد حمد حسين 29 عاما، محمد سعيد محمد 23 عاما، يوسف عبدالفتاح السيد 23 سنة، بدوي بريك بعد العاطى 33 عاما، وعبدالله حسن موسى 19 عاما.

وكان رئيس مباحث قطاع أكتوبر العميد محمد أمين تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثث داخل وحدة سكنية. وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بعد التنسيق مع قطاع الأمن العام وفريق الأدلة الجنائية في حضور النيابة العامة المصرية.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا للحظة اكتشاف الواقعة، حيث قضى الغاز على 5 منهم في ثوان معدودة أثناء نومهم، وعندما شعر السادس بحالة الاختناق استيقظ وحاول الخروج والهرب من المكان ولكنه لم يستطع ومات على باب الغرفة.