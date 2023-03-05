هبطت أسعار المنازل في بريطانيا إلى أدنى مستوى لها الشهر الماضي، للمرة الأولى من سنة 2021. وذكرت جمعية نيشنوايد للتشييد، أن سعر المنزل هبط في المتوسط بنحو 1.1% الشهر الماضي، في هبوط مستمر للشهر السادس على التوالي. وتوقع خبراء عقاريون، أن يستمر الاتجاه التنازلي لأسعار المساكن في بريطانيا خلال الفترة القادمة، نتيجة ضعف سوق العمل، وانكماش الاقتصاد البريطاني، فيما أضحى ارتفاع أسعار الفائدة عائقاً رئيسياً أمام الراغبين في الحصول على قروض عقارية لشراء منازل. ويأتي هذا التطور فيما تشهد بريطانيا أسوأ معدل للتضخم منذ 41 سنة، ما حدا ببنك إنجلترا المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة. ويقول الخبراء، إنه أسوأ هبوط في أسعار المنازل منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في سنة 2008.