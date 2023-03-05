تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط القائمين على تطبيق «هوغ بول» الذين استولوا على أموال طائلة من مواطنين بدعوى استثمارها في تعدين العملات المشفرة، فيما أكد خبير قانوني لموقع «سكاي نيوز عربية» أن المتهمين سيواجهون اتهامات بارتكاب جرائم منصوص عليها في 4 قوانين على أقل تقدير.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، السبت، إنها تحركت بعد تلقيها بلاغات من ضحايا باستيلاء القائمين على التطبيق على مبلغ 19 مليون جنيه منهم، «ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني، تم تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه، وتبين أنهم 29 شخصاً، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخذوا من فيلتين سكنيتين بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع».
ووفق أجهزة الأمن، فقد اعترف المتهمون بأنهم «أغلقوا التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (RIOT) للغرض ذاته، واستكمال نشاطهم الإجرامي».