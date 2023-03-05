تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط القائمين على تطبيق «هوغ بول» الذين استولوا على أموال طائلة من مواطنين بدعوى استثمارها في تعدين العملات المشفرة، فيما أكد خبير قانوني لموقع «سكاي نيوز عربية» أن المتهمين سيواجهون اتهامات بارتكاب جرائم منصوص عليها في 4 قوانين على أقل تقدير.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، السبت، إنها تحركت بعد تلقيها بلاغات من ضحايا باستيلاء القائمين على التطبيق على مبلغ 19 مليون جنيه منهم، «ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني، تم تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه، وتبين أنهم 29 شخصاً، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخذوا من فيلتين سكنيتين بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع».

وأوضحت أنه «عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف القائمين على التطبيق وضبطهم وبحوزتهم 95 هاتفاً محمولاً، و3367 خط هاتف محمول، و9 أجهزة مودم رسائل جماعية، و7 أجهزة حاسب آلي، و39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها، و3 سيارات، ومبالغ مالية تنوعت بين عملات محلية وأجنبية، و41 بطاقة ائتمانية لبنوك بالخارج».

وخلال استجواب الشرطة للمتهمين «اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت، واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) كان يتم توزيعها على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة)، تجنباً للرصد الأمني، وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة (بيتكوين)».

وحسب «الداخلية»، فإن أجهزة الأمن تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة، وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي.

ووفق أجهزة الأمن، فقد اعترف المتهمون بأنهم «أغلقوا التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (RIOT) للغرض ذاته، واستكمال نشاطهم الإجرامي».