أفادت مجلة «انستايل» بأن الجينز المطبوع «Printed Jeans» يمثّل نجم الموضة النسائية في 2023 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف الأنظار.وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز يزدان هذا العام بشعارات الماركات العالمية مثل Gucci وChanel وVersace أو النقوش الهندسية أو أشكال الزهور.وأضافت أن المطبوعات على الجينز تتسم بالرقة والهدوء، مشيرة إلى ضرورة تنسيق الجينز المطبوع مع قطع أساسية مثل توب أبيض أو بليزر أسود، وذلك كي يكون الجينز المطبوع في بؤرة الضوء. وكبديل يمكن تنسيق الجينز المطبوع في إطار إطلالة الجينز الكاملة ذات نفس النقوش المطبوعة.