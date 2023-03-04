انطلقت عصر اليوم (الخميس) 4 مارس 2023 مبادرة ⁧‫"جدة تتحرك" في نسختها الثانية، حيث أطلقها محافظ جدة الأمير ‫سعود بن جلوي، بشراكة إستراتيجية مع مجموعة المرجان القابضة، وشهدتها واجهة روشن البحرية.

وتأتي الشراكة الإستراتيجية من مجموعة المرجان القابضة انطلاقاً من أدوارها التي تهدف إلى خدمة المجتمع، وتعزيزا لمسؤوليتها المجتمعية، وإبراز الفعاليات التي تعود بالنفع على كافة أبناء وبنات الوطن والمقيمين فيه.

وتضمنت المبادرة منافسة أكثر من 5000 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمرية، بحضور عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والمهتمين بالشؤون الرياضية والصحية، حيث تهدف مبادرة «جدة تتحرك» لتعزيز ثقافة المشي وجودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز مفهوم الصحة العامة لمختلف شرائح المجتمع لدى سكان جدة، حيث خصصت اللجنة المنظمة 23 ممشى موزعة على أحياء المحافظة، كما خصصت مسارات لمشاركة ذوي الإعاقة.

وفور وصول محافظ جدة، تجوّل في أجنحة الشركاء الحكوميين والرعاة ومن ضمنها جناح «لنبادر»، ثم أطلق مسيرة المشي التي بدأت من ساحة اللؤلو لمسافة 5 كيلومترات.

وكانت مجموعة المرجان القابضة وجهت دعوة عامة لكافة فئات المجتمع للمشاركة في المبادرة التي أطلقتها «غرفة جدة» ممثلة في مجلس الرعاية الصحية، ومشاركة أمانة جدة وعدد من القطاعات الحكومية، إذ تعد المبادرة أكبر حدث تشهده واجهة روشن البحرية، ويستفيد منها الجميع لياقيا وصحيا، حيث يخوض المشاركون من خلالها غمار التحدي والمنافسة بما يعود بالنفع عليهم، إضافة إلى توعيتهم بضرورة القيام بالممارسات الصحية.

وأعربت مجموعة المرجان القابضة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة الفاعلة التي جاءت وفق التطلعات، وعكست الوعي الكبير لدى أفراد شرائح المجتمع، مؤكدة مضيها في شراكاتها ورعاياتها الإستراتيجية المثمرة التي تهدف إلى مجتمع حيوي وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.