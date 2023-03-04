أقدم رجل مصري بمحافظة الفيوم، على قتل جاره بطريقة مأساوية داخل منزله وأمام أولاده الصغار وزوجته، بعدما انهال عليه بـ«فأس» على رأسه.

وتبين من التحريات أن المجني عليه في العقد الرابع من عمره يدعى سيد عويس خلف، كان يجلس أمام منزله يتسامر مع زوجته وأولاده، بينما خرج جاره من المنزل وسدد له عدة ضربات بالفأس على رأسه ورقبته، وسط فزع زوجة المجني عليه التي استغاثت بالجيران، فأمسكوا القاتل بينما كان المجني عليه قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحريات أن المتهم كان دائم التعدي على والدته بالضرب، فيما تدخل المجني عليه عدة مرات لحماية الأم من بطش ابنها، فقرر الجاني الانتقام منه، وما أن رآه جالسًا أمام منزله، هاجمه وأنهى حياته.