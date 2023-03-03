تواجد منذ صباح اليوم (الجمعة) المئات من نجوم الفن المصري إلى مقر نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، لاختيار أعضاء جدد لنقابتهم المهنية، حيث يتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكي النقيب الحالي المنتهية ولايته، وأيضاً حلمي فوده وأحمد السيد أبوموسى، فيما يتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف، وعلي كمالو، وعفاف رشاد، ومحمد عاشور، ولقاء سويدان، وأشرف طلبة، وهند عاكف، وأحمد بدير، ونهال عنبر، وإيهاب فهمي، ومحمد صلاح آدم، وصلاح طافش، لاختيار 6 منهم لتشكيل أعضاء مجلس إدارة النقابة.

واكتمل النصاب القانوني لانتخابات نقابة المهن التمثيلية، المقدر بنسبة 10% من عدد الأعضاء المقدرين بـ220 عضوًا، وأدلى عدد من نجوم الفن المصري بأصواتهم، أبرزهم: النجم يحيى الفخراني، أحمد السقا، أحمد بدير، ماجد المصري، ريهام عبد الغفور، فتوح أحمد، نهال عنبر، سلوى عثمان.

وكان مؤيدو الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المنتهية ولايته، المرشح لمنصب النقيب، رددوا هتافات مؤيدة له بمقر النادي النهري بالجيزة، ومنها «بيب بيب أشرف زكي النقيب».

يذكر أن أشرف زكي افتتح أخيرًا دار مسنين خاصة لـ«أعضاء نقابة المهن التمثيلية» تحت اسم «دار القوة الناعمة للرعاية» في مدينة 6 أكتوبر، وحرص على حضور مراسم الافتتاح نخبة كبيرة من فناني مصر، كما تم تكريم الفنان أشرف عبد الغفور خلال افتتاح دار القوة الناعمة لرعاية المسنين، وذلك في حضور عدد كبير من نجوم الفن.