أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المصريين اليوم (الجمعة) تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين، لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة (50% + 1 من الأعضاء) وفق القانون، على أن تجرى يوم 17 مارس الجاري بشرط حضور «25% + 1»، ولم يحدث في تاريخ نقابة الصحفيين المصرية أن جرت الانتخابات فيها لأول مرة، ودائماً ما يتم التأجيل.

وبلغ عدد الحاضرين الذين سجلوا في كشوف النقابة اليوم 296 عضواً، والمقرر حضورهم 4611 يمثلون نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين المصرية، وتم تأجيلها لمدة ساعتين منذ فتح باب الحضور في العاشرة صباحاً، وعندما فشلت في اكتمال النصاب القانوني تم تأجيلها لمدة أسبوعين.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب 11 مرشحاً، أبرزهم رئيس تحرير صحيفة الأخبار الكاتب الصحفي خالد ميري، والنقابي السابق خالد البلشي، وكل منهما له شعبية كبيرة بين صفوف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لكن تميل كفة المؤشرات الأولية إلى تفوق «ميري»؛ لأن له تواجدا كبيرا في العمل بالنقابة على مدار الـ 12 عاماً الماضية ما بين سكرتير عام ووكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، فيما يتوقع مراقبون تراجع معدلات التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة هذه الدورة لضعف المنافسة على منصب النقيب، بينما يتنافس على 6 مقاعد بالمجلس 41 مرشحاً، من بينهم الـ 6 المتواجدين بالمجلس الحالي، فضلاً عن عودة أعضاء مجلس سابقين لم يحالفهم الحظ خلال الدورة السابقة، أمثال جمال عبد الرحيم، وأبو السعود محمد، وعمرو بدر، فضلاً عن أن كل المرشحين على المقاعد يتميزون بتاريخهم المهني، ما يجعل نتيجة الانتخابات غير متوقعة لدى الجميع.

وكان النقيب الحالي المنتهية ولايته ضياء رشوان حضر صباح اليوم إلى مقر نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، كما حضر عدد من المرشحين على منصب النقيب أبرزهم خالد ميري وخالد البلشي، كما حضر عدد من المرشحين على انتخابات التجديد النصفي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وفى سياق متصل، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة بمنع قبول أوراق ترشيح خالد طه ميري عبد الرحمن رئيس تحرير صحيفة الأخبار على منصب نقيب الصحفيين، كما قضت برفض دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين.