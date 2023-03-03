ثمنت وزارة الإعلام الكويتية تجاوب المسؤولين في إحدى المنصات الخليجية مع مطالباتها بإلغاء عرض أحد الأعمال الدرامية المعروضة فيها.

ووصفت الوزارة في بيان لها أمس (الخميس) العمل الدرامي بأنه يعتبر إساءة لرموز الكويت ومواطنيها، مؤكدة أن هذا التجاوب يعكس متانة العلاقات الخليجية المتأصلة وحجم التعاون والتفاهم بين المسؤولين القائمين على المؤسسات الإعلامية في دول الخليج.

وأوضحت وزارة الإعلام الكويتية أنها تسعى دائما إلى «تعزيز التعاون المشترك بين هذه المؤسسات بما يعود بالنفع على بلداننا ومواطنينا على كافة الأصعدة».

وشددت على ضرورة التزام المنتجين للأعمال الإعلامية باللوائح والنظم والقوانين المنصوص عليها في الكويت التي تتحدث عنها قصة العمل أو ينتج فيها العمل، واضعين نصب أعينهم سلامة الوحدة الخليجية واحترام سيادة الدول الأعضاء.

يذكر أن منصة «شاهد» بادرت بحذف مسلسل «الجابرية الرحلة 422» من موقعها الإلكتروني، بعد أن أثار المسلسل موجة من الجدل مع بدء عرض حلقاته، بين رافض لبعض المشاهد وأداء الشخصيات، ومؤيد يشير إلى أن تجسيد الشخصيات التاريخية هو جزء من العمل الفني والدرامي.