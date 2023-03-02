تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط صاحب سلسلة صيدليات شهيرة لصدور غرامات مالية وأحكام قضائية بلغت 80 سنة في منطقة التجمع الخامس.

وذكرت بوابة «أخبار اليوم» أن معلومات وردت لرجال مباحث القاهرة تفيد بقيام المتهم بالهروب من 220 قضية شيكات دون رصيد لصالح بعض المصارف وشركات التمويل بإجمالي حبس 80 سنة سجنا داخل منزله بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.



وتمت مداهمة منزل المتهم وضبطه، واعترف بالأحكام الصادرة بحقه، وتباشر النيابة العامة بالتحقيق مع المتهم.