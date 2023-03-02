أكدت شركة (سناب) Snap عزمها تمكين مستخدمي خدمة التراسل المصور التابعة لها (سناب شات) Snapchat من إيقاف ميزتها المعروفة باسم (أثر سناب) Snap Streaks مؤقتًا.

ويُعد الحفاظ على «الأثر»، وذلك من خلال الالتزام بإرسال «سنابة» إلى أصدقائك مرة واحدة يوميا كل 24 ساعة، من الأمور المهمة بين مستخدمي سناب شات.

وحسب -مواقع تقنية- تروج سناب للميزة، التي أُطلقت عام 2016، بوصفها طريقة يحتفل بها مستخدمو سناب شات بالصداقات التي يرعونها يوميًا. ولكن مع مشاغل الحياة، مثل: الامتحانات، ورحلات التخييم، بالإضافة إلى الخدمة السيئة أو تعطل الهواتف، فقد يحتاج المستخدمون في بعض الأحيان إلى فترة للتوقف.

وذكرت الشركة في منشور على مدونتها: «إن أثر سناب المفقود لا يعني أن صداقتكم قد تراجعت، لذا بدءًا من اليوم، سنعمل على تسهيل أخذ قسط من الراحة مع ميزة جديدة نختبرها للسماح لك بإعادة إشعال الشرارة واستعادة أثر واحد مجانًا بمجرد بنقرة واحدة».

وستسمح سناب للمستخدمين بإيقاف أثر واحد فقط مجانًا أثناء مرحلة الاختبار هذه.

وأضافت الشركة أنه سيكون لدى المستخدمين «خيار إضافة المزيد من (استعادة الأثر) Streak Restores مباشرة من التطبيق»، وسيُكلِّف كل إيقاف مؤقت للأثر 99 سنتًا في الولايات المتحدة. وذكرت أيضًا أنها ستتيح قريبًا للمشتركين في خدمتها المأجورة (سناب شات بلس) +Snapchat تجميد الأثر. لذلك، سيتعين على المستخدمين الدفع في كلتا الحالتين للحفاظ على الأثر.