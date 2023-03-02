حث ريتشارد بيبودي عالم الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية دول العالم على الاستعداد لمواجهة انتشار جائحة انفلونزا الطيور.

ونقلت صحيفة El Pais عن عالم الأوبئة تأكيده من خطر جائحة إنفلونزا الطيور، بأن الفايروس المسبب لها أصبح قادرا على الانتقال من شخص إلى آخر.

ويقول: «هناك خوف من أن يكتسب الفايروس القدرة على الانتقال من شخص إلى آخر وبصورة مستدامة، لذلك يمكن أن يتسبب بانتشار جائحة جديدة، وعلينا الاستعداد لمواجهتها». ويضيف: «يتابع العلماء تطور الفايروسات ويعملون على ابتكار لقاحات مضادة لها تكون جاهزة عند الطلب. ولكن انفلونزا الطيور المتفشية حاليا يسببها نوع خاص من فايروس A (H5N1)».

ويوصي عالم الأوبئة باليقظة والانتباه وخاصة بالنسبة للعاملين في مزارع تربية الدواجن كما حث على عدم لمس الطيور، وكذلك الحيوانات الأخرى، النافقة أو المحتضرة.

وكان عالم الفايروسات الروسي أناتولي ألتشتاين أعلن في وقت سابق أن فايروس انفلونزا الطيور يشكل خطورة جدية، لذلك يجب على العلماء العمل بجد من أجل عدم اكتسابه القدرة على الانتقال من شخص إلى آخر.