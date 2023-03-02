قالت خبيرة البشرة «نتالي أونيل»، إن هناك أسباباً «غير متوقعة» لظهور البثور والحبوب على الوجه.وأكدت أونيل، أن أول مسببات الحبوب هو مسحوق بروتين مصل اللبن الذي يتناوله الرياضيون بعد جلسات التمرين، والذي عادة ما يضيفونه إلى مشروباتهم يومياً، وقالت إن بروتين مصل اللبن يحفز الجسم على إنتاج هرمون السوماتوميدين، الذي يعمل على زيادة إنتاج الدهون، ما يؤدي بدوره إلى ظهور الحبوب.ونصحت أونيل، باستبداله بالأطعمة التي تحتوي على بروتين حقيقي، مثل الأسماك الزيتية والمكسرات النيئة والبيض.مسحوق البروتين (مصل اللبن)تقنية «ديرمابلانينغ»المكياج قبل التمارين الرياضيةمحاولة عصر الرؤوس السوداءقلة شرب الماء