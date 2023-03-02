أطلق «سناب شات» برنامج دردشة بالذكاء الاصطناعي «تشات بوت»، الذي سيتم تشغيله من خلال «تشات جي بي تي».ووفقاً لمدونة «سناب»، يمكن لمستخدمي «سناب شات» الوصول إلى برنامج «تشات بوت» الجديد، الذي يمكنه كتابة القصائد والتخطيط لرحلات التنزه والتوصية بهدايا أعياد الميلاد، وغيرها. وأطلق «سناب شات» اسم «ماي إيه آي» على برنامج «تشات بوت» الجديد والمتاح فقط لمشتركي «سناب شات بلس» في الوقت الحالي.