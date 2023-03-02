أشارت دراسة قُدمت لمؤتمر طبي في الولايات المتحدة، إلى أن النوم لساعات كافية بشكل منتظم، يمنع أمراض القلب والشرايين وبالتالي يطيل العمر.وجاء في الدراسة التي أعدتها «جامعة هارفارد» الأمريكية، أن اتباع 5 عادات نوم جيدة في الليل، تضيف ما يقرب من 5 سنوات إلى متوسط العمر المتوقع للرجل، وما يقرب من عامين ونصف العام إلى حياة المرأة.وقال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور فرانك كيان، وهو زميل في كلية الطب في جامعة «هارفارد»: «إذا كان لدى الناس كل سلوكيات النوم المثالية هذه، فمن المرجح أن يعيشوا لفترة أطول».وأضاف في بيان نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية،: «إذا تمكنا من تحسين النوم بشكل عام، وكان هناك تحديد لاضطرابات النوم بشكل خاص، فقد نتمكن من منع بعض هذه الوفيات المبكرة».وأوضح كيان، أنه من الضروري الحصول على 7 إلى 8 ساعات كاملة من النوم كل ليلة، مضيفاً: «لكن عليك أن تفعل ما هو أكثر من مجرد الاستلقاء في السرير لفترة أطول.. فأنت بحاجة أيضاً إلى الحصول على نوم غير متقطع ومريح في كثير من الأحيان».