أعلنت وسائل إعلام روسية أن شركة أبل دفعت غرامة قدرها 906 ملايين روبل كانت قد فرضتها عليها هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية في روسيا.

وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن القضية ضد شركة أبل في روسيا كانت قد بدأت عام 2019 عندما تقدّمت شركة «كاسبرسكي لاب» بشكوى ضدها للهيئات المختصة الروسية، وادعت أن أبل تخالف قوانين احتكار الإنترنت فيما يتعلق بتطبيقات iOS.

وحسب «روسيا اليوم» أشارت «كاسبرسكي لاب» في الشكوى التي تقدمت بها سابقاً إلى «أن أبل كانت ترفض بشكل غير مفهوم إصدارات برامج الحماية الأبوية Kaspersky Safe Kids، وفي الوقت نفسه أطلقت تطبيق Screen Time الخاص بنظام 12 بميزات مماثلة».

ومن جانبها اعتبرت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية «أن تصرفات شركة أبل تهدف إلى الترويج لمنتجاتها الخاصة على حساب منتجات المطورين أو الشركات الأخرى، وساهمت بتدهور شروط الترويج لبرمجيات الشركات المنافسة فيما يتعلق بتطبيقات الرقابة الأبوية في الأجهزة الذكية»