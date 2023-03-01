تعرض قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي التابعة لأبوظـبي للإعــلام، العرض الأول للفيلم الوثائقي الجديد: «كنوز الجزيرة العربية المنسية.. مدينة دادان القديمة» وذلك يوم الإثنين 13 مارس في الـ11 مساءً بتوقيت الإمارات، الـ10 مساءً بتوقيت السعودية.

وستجوب بالمشاهدين في رحلة توثيقية إلى محافظة العــلا التاريخية التي تقع شمال غرب المملكة العربية السعودية لاكتشاف كنوز وآثار مملكتي دادان ولحيان اللتين تعود تاريخهما لأكثر من ألفي عام مضت.

وسوف يطّلع المشاهدون عن كثب على حضارة دادان، إحدى محطات التجارة الرئيسيّة على طريق البخور القديم، والتي تربط جنوب الجزيرة العربية مع بلاد الشام ومصر. وبفضل هذا التاريخ الغني، يكتشف علماء الآثار قطعاً أثرية جديدة وتقنيات وكتابات دادانيّة ويتعرّفون كذلك على الطقوس واللغات وطرق المعيشة والمدافن التي كانت سائدة في تلك الحقبة الزمنية من تاريخ محافظة العـلا الملهمة. ويجري الكشف عن غموض وعراقة هاتين المملكتين من خلال الآثار التي لا تزال شاهدة وراسخة حتى اليوم، من خلال لقطات مذهلة للمواقع الأثرية في العلا وإعادة تمثيل لأبرز الأحداث التاريخية الخالدة، كما ستتاح للمشاهدين معايشة تجربة محاكاة لأهم القصص والروايات المؤرخة آنذاك في تلك الممالك الخالدة.

وبالاعتماد على الأسلوب السردي المشوّق لشبكة ناشونال جيوغرافيك، وبالتعاون مع أشهر علماء الآثار واللغات والمؤرخين وغيرهم من بعثات التنقيب المتعاقبة، سنكشف عن أسرار أحد أهم المواقع التاريخية الغامضة، في محاولة لتسليط الأضواء على أبـرز الاكتشافات والآثـار الدالة على قيام وانـدثـار حضارة مملكتي دادان ولحيان بمحافظة العلا بالسعودية.

تجدر الإشارة إلى أن الفيلم الوثائقي «كنوز الجزيرة العربية المنسية.. مدينة دادان القديمة» من إخراج ديرك فيرهي وإنتي كالفات وإنتاج إيفان بوسو وراجول شوهان من ناشونال جيوغرافيك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا. فيما تروي الفيلم باللغة العربية الإعلامية السعودية وئـــام الدخيــل.