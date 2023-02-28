أدخلت شركة مايكروسوفت، اليوم (الثلاثاء)، روبوت الدردشة الذكي الخاص بمحرك البحث «بينج» الجديد، في نظام التشغيل ويندوز 11، إضافة إلى ميزات أخرى عديدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمنتجات لدى مايكروسوفت بانوس باناي في منشور على مدونة الشركة أنه مع الموجة التالية من الحوسبة التي يقودها التبني الشامل للذكاء الاصطناعي، يأتي التحديث الكبير لويندوز 11 ليتوافق مع العصر الجديد للذكاء الاصطناعي ويعيد ابتكار الطريقة التي يُنجز بها الناس شؤونهم على حواسيبهم الشخصية ويُحسنها.

وحسب مواقع تقنية، أشار باناي إلى أنه في الأسابيع الثلاثة الماضية، أطلقت مايكروسوفت محرك البحث «بينج» الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي بصورة تجريبية لأكثر من مليون شخص في 169 بلدًا، ثم وسعته ليشمل تطبيق محرك البحث «بينج» ومتصفح «إيدج» على الأجهزة المحمولة، إضافة إلى تطبيق التراسل «سكايب».

واليوم، أعلنت مايكروسوفت عن تحديث جديد لنظام ويندوز 11 تدمج فيه ميزة الدردشة لمحرك «بينج» الجديد في شريط المهام لنظام التشغيل.

وأضاف باناي أن مئات الملايين من مستخدمي ويندوز 11 سيحصلون قريبًا على وصول إلى التقنية الجديدة التي تتيح لهم البحث، والدردشة، وطرح الأسئلة، وتوليد المحتوى مباشرةً من شريط المهام.

وإضافة إلى إدماج «بينج» الجديد في شريط المهام، أعلنت مايكروسوفت عن العديد من الميزات الأخرى، مثل: إمكانية ربط هواتف آيفون مباشرةً بحواسيب ويندوز 11 عن طريق تطبيق «فون لينك فور آي أو إس» Phone Link for iOS حيث يمكن إجراء المكالمات وقراءة رسائل تطبيق «مسجز» Messages.

وفي التحديث أيضًا، حسنت مايكروسوفت تجارب اللمس، ودعم إمكانية عرض التطبيقات المصغرة Widgets على كامل الشاشة، والوصول السريع إلى تطبيق (ويندوز 365) Windows 365. ويتضمن التحديث الجديد لنظام ويندوز 11 أيضًا ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن قائمة (ابدأ) Start.