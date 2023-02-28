كشفت غرفة شركات السياحة والآثار في مصر عدم السماح بالسفر لحاملي التأشيرات الشخصية إلى السعودية إلا من خلال المراجعة على شركات السياحة والمراجعة على مشرف الشركة خلال الفترة الحالية.

وبحسب موقع «القاهرة 24» أشار مصدر مسؤول إلى أن تأشيرة الأصدقاء ليست من ضمن التأشيرات المسموح بها قانونا، ولا بد من الحصول على باركود العمرة.

وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت في مصر، بعد بيان غرفة شركات السياحة، حول سفر المصريين لأداء فريضة العمرة عبر استخراج تأشيرة من قبل بوابة العمرة المصرية ودفع رسوم الزيارة.

وقالت غرفة شركات السياحة إنه لا يمكن السفر من مصر إلا عبر «باركود خاص» ببوابة العمرة المصرية.

وأشارت الغرفة إلى أن بوابة العمرة المصرية الجهة الشرعية الوحيدة للمصريين لأداء فريضة العمرة، وأي شخص يسافر بطريقة أخرى سيتم منعه من السفر في المطارات المصرية، كما حدث لكثير من المصريين في الموسم الماضي.

وجاء تعليق الغرفة بعدما أعلنت وزارة الخارجية السعودية إطلاق تأشيرة جديدة، وهي تأشيرة المرور للقادمين جوا، حيث أطلقت خدمة إصدار «تأشيرة مرور» للقادمين جوا إلكترونيا وبشكل فوري ومجاني، مع تذكرة السفر.