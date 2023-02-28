شب حريق ضخم اليوم (الثلاثاء) بميناء الأتكة في السويس، وأدت النيران إلى التهام عدداً من السفن ومراكب الصيد، دون خسائر فى الأرواح البشرية، فيما سارعت مركبات الإسعاف والإطفاء لموقع الحادثة، في محاولة للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المراكب المجاورة.

من جانبه تلقى مدير أمن السويس اللواء عبدالرحمن هريدي، بلاغا عن وجود حريق بأحد مناطق تصنيع السفن بميناء الأتكة، وعلى الفور تم الدفع بمركبات الإطفاء إلى موقع الحريق، بينما أعلن محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، رفع حالة الطوارئ واستدعاء سيارات الحماية المدنية، منعاً لوصول ألسنة النيران لبقية المراكب والسفن الموجودة في المنطقة، والتنبيه على شركات البترول ومحطات قطاع تموين السفن المسؤول عن إمدادات الوقود البحرية، بغلق المحابس الخاصة بها، لحين الانتهاء من التعامل الفوري مع النيران، وتم فرض نطاق أمني حول مكان الحريق.

وانتقل فريق من نيابة السويس إلى موقع الحريق لمعاينة الحادث، وتحديد أسبابة والخسائر المادية التي نجمت عن الحريق، فيما أمر المحامي العام باستدعاء المسئولين للتحقيق، واستعجال تقرير الحماية المدنية الأدلة الجنائية حول الواقعة، واستعجال تقرير لتحديد بداية الحريق ونهايته للوقوف على أسباب اندلاعه، وتشكيل لجنة من مصلحة الجمارك ومصلحة الميناء لحصر الخسائر الفعلية، وحصر المراكب التي كانت موجودة، وقدرت الخسائر المادية إلى أكثر من 4 ملايين جنيه، كما استمع فريق النيابة إلى أقوال أفراد الشرطة المكلفين بحراسة الميناء.