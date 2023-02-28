أعلنت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، أنها اكتشفت محاولات اختراق لموقعها الإلكتروني قبل أسبوعين، واتخذت عدة إجراءات أمنية للسيطرة على هذه المحاولات.

وطمأنت الوزارة، متابعيها ومراجعيها، من منطلق حرصها الدائم على اتباع منهج الشفافية والعلانية في الطرح بخصوص كل ما يطرأ من أخبار وأحداث، كاشفة أن الأنظمة الإلكترونية للوزارة تعمل بكفاءة وفاعلية عاليين دون تعطيل ودون وجود بيانات محجوبة أو مشفرة.

وقالت الوزارة في بيان لها: تم فور اكتشاف الاختراق، تنفيذ بروتوكول أمني صارم بإغلاق الوصول إلى كافة المواقع والمنافذ من خلال الشبكة، ولم يتم تشفير أي من بيانات الشركات أو المؤسسات أو المعاملات أو أي ما من شانه أن يؤثر على أعمال أو معاملات المواطنين والمقيمين.

وشددت الوزارة على أنها تتخذ إجراءات أكثر صرامة لتعزيز قوة الشبكة والأنظمة الإلكترونية، مشيرة إلى أنها تتعرض يوميا للمئات من محاولات الاختراق والتعطيل كغيرها من الجهات العامة والخاصة.

وأضافت: تم اكتشاف محاولة الاختراق منذ أسبوعين بفايروس الفدية «lockbit ransomware» وقام المخترقون بالدخول على الشبكة عبر حاسبين شخصيين وتم فصلهما، والبيانات المعروضة سحبت من الحاسبات الشخصية، ولم يتمكن المخترقون من الوصول إلى أنظمة الوزارة أو تعطيل فعاليتها.