غاب زوجان عن حفل زفافهما، بعد أن علقا داخل مصعد الفندق الذي أقاما فيه حفل الزفاف في ولاية كارولاينا الجنوبية، حيث توجهت العروس «فكتوريا» مع عريسها «باناف» باتجاه الطابق الـ16 من فندق «غراند بوهميان»، حيث كان المدعوون بانتظارهم في الصالة.ولسوء حظ الثنائي، توقف المصعد عن العمل فجأة، إذ حوصرا بين الطابقين الأول والثاني، بينما ظلا عالقين بداخله لنحو ساعتين.بعد الاتصال بالنجدة، وصل فريق الإنقاذ الذي حاول سحب المصعد لإخراج العروسين، إلا أنه اضطر في النهاية إلى ربط العروسين بأحزمة لرفعهما باتجاه الفتحة بالجزء العلوي من المصعد ومن ثم إلى بر الأمان.وقال فريق الإنقاذ: إن الثنائي لم يصابا بأذى، إلا أنهما فوتا حفل زفافهما، الذي كان قد انتهى فور خروجهما من المصعد.وقال العريس لإحدى الصحف المحلية: «اعتقدت أن المصعد توقف لبضع ثوان فقط، وأنه سيعود للعمل، لكنني لاحظت لاحقاً أن الباب كان موارباً، ما أكد لي أنه عالق».من جانبها، قالت العروس، إنها حاولت التماسك وبقيت إيجابية، مؤكدة أنها كانت سعيدة لأنها حوصرت داخل المصعد برفقة عريسها وليس بمفردها.