مشكلة عدم الشعور بالراحة والتعب بعد الاستيقاظ من النوم، يعاني منها بعض الأشخاص الذين يتأثر مزاجهم العام بسبب طوال اليوم، ويؤدي الجلوس لفترة طويلة وعدم الحركة إلى قلة النوم، ويجعل الشخص يشعر بالتعب بعد الاستيقاظ.كما يؤدي الجفاف إلى تقليل وجود الأحماض الأمينية في الجسم، وتؤثر على الميلاتونين ويؤدي لهذا الشعور، ووفقاً لموقع «healthshot» فإن هناك 5 أسباب تفسر عدم الراحة والشعور بالتعب عند الاستيقاظ، هي:- الضوء الأزرق- سوء المرتبة- فقر الدم- الغدة الدرقية- الاكتئاب