في واقعة غريبة، عاد مجرم مسلح إلى مسرح جريمته، وفتح النار على شخصين وقتلهما، أحدهما صحفي كان يغطي الجريمة الأولى.وقتل المجرم كيث ملفين موسيس (19 عاماً) ضحيته الأولى في منطقة باين هيلز بولاية فلوريدا الأمريكية، (الأربعاء)، ثم عاد بعد 5 ساعات إلى مسرح الجريمة، ووجد الصحفي ديلان ليونز (24 عاماً) يعمل على تغطية الجريمة، فقتله وأصاب زميله، ثم فتح النار في هجوم ثالث خلال لحظات على سيدة مع طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات، ما أسفر عن مصرع الصحفي والطفلة إضافة إلى الضحية الأولى، وترك الأم في حالة حرجة، وفقاً لـ«ديلي ميل».وتعتقد السلطات، أن هناك علاقة ما بين كيث والضحية الأولى، لكنها لم تتضح بعد، كما لم يتضح بعد لماذا فتح المجرم النار على الضحايا الإضافيين الذين كانوا في المكان والزمان الخطأ، بحسب إرم نيوز.