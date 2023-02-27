أطلقت شركة (سناب) Snap اليوم (الإثنين) روبوت الدردشة الذكي الخاص بها القائم على الإصدار الأحدث من روبوت (شات جي بي تي) ChatGPT الذائع الصيت.

ووفقًا للرئيس التنفيذي للشركة (إيفان شبيجل)، فإن روبوتات الدردشة القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي ستصبح على نحو متزايد جزءًا من الحياة اليومية لمزيد من الناس.

وسيُثبَّت روبوت الدردشة الجديد المسمى (ماي أي آي) My AI في تبويب الدردشة الخاص بتطبيق (سناب شات) أعلى الدردشات الأخرى مع الأصدقاء، وقال (ِشبيجل) لموقع (ذا فيرج) The Verge التقني إن الروبوت سيُتاح مبدئيًا لمستخدمي الخدمة المأجورة (سناب شات بلس) Snapchat+ التي تتوفر مقابل 3.99 دولار أمريكي شهريًا، وتهدف الشركة إلى إتاحته في النهاية لجميع مستخدمي سناب شات البالغ عددهم 750 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وأضاف (شبيجل) «الفكرة المهمة هي أنه، إضافة إلى الدردشة يوميًا مع الأصدقاء والعائلة، سندردش يوميًا مع الذكاء الاصطناعي. هذا شيء نُحسن فعله كخدمة للمراسلة».