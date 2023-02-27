كشفت دراسة حديثة، أن ارتفاع ضغط الدم يدق ناقوس الخطر عند الأطفال في عالمنا. وحذرت الدراسة، حسب ما نشر موقع سكاي نيوز، من ارتباط هذه المشكلة الصحية بتعرض الأطفال والمراهقين لأمراض قلبية قد تهدد حياتهم.الدراسة التي نشرتها مجلة ألمانية، كانت سبقتها أبحاث عديدة تحذر من نمط الحياة غير الصحي للأطفال وعلاقته بارتفاع ضغط الدم لديهم.وفي إحصاءات لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وجد الخبراء، أن واحداً من بين 25 فتى وشاباً تراوح أعمارهم بين الـ 12 والـ 19عاماً، يعاني ارتفاع ضغط الدم فعلياً. وأشار تقرير حديث لمستشفى جامعة جونز هوبكينز، إلى أن أعداد الأطفال والمراهقين المصابين بهذه المشكلة الصحية آخذ بالارتفاع، خصوصاً مع تغيير عادات الغذاء بشكل كبير.