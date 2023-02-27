أوشكت الفنانة الكويتية هدى حسين، على الانتهاء من تصوير دورها في المسلسل الجديد «ملح وسمرة»، المقرر عرضه في رمضان، والذي ألفه الدكتور حمد الرومي، وأخرجه علي العلي، ويؤدي بطولته نخبة من الفنانين الكويتيين والخليجيين.يناقش المسلسل قضايا اجتماعية مهمة، ويحكي قضية رأي عام يواجهها أبطال المسلسل. ويشارك في بطولته جمال الردهان، سحر حسين، فاطمة الصفي، عبدالله البلوشي، عبدالله الطراروة، فرح المهدي، نوف سلطان، سلوى بخيت، عبدالله السويد، مشاري المجيبل. واشتهرت الفنانة هدى حسين، على مدى السنوات الماضية، بالأعمال المثيرة للجدل والتي حققت شهرة كبيرة ونسب مشاهدة، مثل «من شارع الهرم إلى» و«عودة خالتي»، و«كف ودفوف».وحصدت هدى حسين، قبل شهرين تقريباً، جائزة «جوي أووردز» للمسلسل العربي المفضل، عن عملها «كف ودفوف»، بعد نجاحه الباهر، كما لاقى عمل «من شارع الهرم إلى»، الذي قدمته رمضان الماضي، نجاحاً كبيراً ومتابعة عالية من قبل الجمهور، وشاركها فيه نخبة من الفنانين الكويتيين والخليجيين، منهم: خالد البريكي، مرام البلوشي، نور الغندور، أحمد ايراج، عبدالمحسن القفاص، ومن إخراج المثنى صبح.