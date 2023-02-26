أثارت دراسة، نشرت أخيراً، الجدل بعدما ذكرت أن الساعات الذكية ربما تسبب نوبات قلبية لدى المرضى المعرضين للخطر، فلربما تتداخل مع التيار الكهربائي الصغير الذي ينبعث من الأجهزة الطبية، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، ومزيلات الرجفان القابلة للزرع.وحسب موقع «روسيا اليوم»، قال قائد الدراسة الدكتور بنجامين سانشيز تيرون: «تثير الدراسة تساؤلات كثيرة، إذ تتداخل هذه الأدوات مع الأداء الصحيح للأجهزة الإلكترونية القابلة للزرع بالقلب، التي اختبرناها». وتابع: «أنجزنا هذا العمل في المحاكاة والاختبار على الطاولة وفقاً لإرشادات إدارة الغذاء والدواء (FDA)».