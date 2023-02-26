يعتبر المغنيسيوم من أهم المغذيات الحيوية التي لها دور كبير في صحة أجسامنا، خصوصاً في ما يتعلق بالتفاعلات الكيميائية الحيوية، فبفضل هذا المعدن، ينفذ الجسم 300 عملية إنزيمية، بما في ذلك عملية إنتاج الطاقة. وأثبتت الدراسات، أن المغنيسيوم هو مفتاح للراحة النفسية، فالمرضى الذين يعانون الاكتئاب الشديد، على سبيل المثال، استفادوا بشكل كبير من المكملات التي تحتوي على المغنيسيوم.ويقدم خبراء ومتخصصون شرحاً عن الأسباب التي تجعل المغنيسيوم قادراً على تحسين الصحة العقلية، في 5 أمور هي:يُحسن الذاكرةيقلل التوتريزيد القدرة على التعلميقلل من تطور ألزهايمريحمي من الأرق