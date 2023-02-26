ذكر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، أنه في 2020، توفيت امرأة كل دقيقتين تقريباً لأسباب يمكن الوقاية منها تتعلق بالحمل والولادة.وقال التقرير، إنه في 2020، توفي نحو 287 ألف امرأة على مستوى العالم بسبب الأمومة، أي ما يعادل نحو 800 حالة وفاة للأمهات كل يوم، ونحو واحدة كل دقيقتين. ويمثل هذا الرقم تحسناً مقارنة بما يقدر بنحو 446 ألف حالة وفاة للأمهات قبل 20 عاماً، وفقاً للتقرير.في حين انخفض معدل الوفيات بين النساء الحوامل أو أثناء الولادة بين عامي 2000 و2015، فقد ظل ثابتاً بشكل أساسي منذ ذلك الحين، بل وزاد في بعض المناطق.وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الوضع في المناطق الأكثر فقراً والبلدان التي تمزقها الصراعات مأساوي بشكل خاص. واستحوذت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على نحو 70% من وفيات الأمهات العالمية في 2020، تليها آسيا الوسطى والجنوبية التي شكلت نحو 17%.