سمحت محكمة أمريكية للممثل أليك بالدوين المتهم بالقتل غير العمد بمواصلة تصوير فيلم، وفقا لتقارير Variety.

وسمحت المحكمة لبالدوين بمواصلة العمل في فيلم «راست» بعد توقف إثر مقتل مديرة التصوير هالينا هتشينز بطلقة نارية بموقع التصوير منذ أكثر من عام.

كما سُمح للممثل بالتحدث إلى الشهود في قضيته، بما في ذلك المخرج جويل سوزا، لكن منع من مناقشة إطلاق النار. ومن المتوقع استئناف التصوير في الربيع في مونتانا.

وإضافة إلى ذلك، منعت المحكمة بالدوين من شرب الكحول وامتلاك الأسلحة النارية أو غيرها من الأسلحة الخطرة طوال مدة القضية.

كما ورد سابقا، رفض بالدوين المثول في جلسة الجمعة عبر رابط الفيديو وبدلا من ذلك قدم التماسا إلى المحكمة.

وأظهرت وثائق محكمة أن الممثل الشهير أليك بالدوين قدم التماسا ببراءته، الخميس، فيما يتعلق بتهمة القتل غير العمد الناجم عن إطلاق نار قاتل في موقع تصوير فيلم «راست» في ولاية نيو مكسيكو.

وقدم بالدوين، الذي من المتوقع أن يمثل لأول مرة أمام قاض، الجمعة، الالتماس عبر دعوى قضائية.

وكانت ماري كارماك ألتويز، المدعية العام للمنطقة القضائية الأولى في نيو مكسيكو، قد اتهمت بالدوين ومسؤولة فحص الأسلحة في الفيلم هانا جوتيريز ريد بالقتل غير العمد، الشهر الماضي، لوفاة المصورة السينمائية هالينا هتشينز برصاصة أطلقها بالدوين أثناء التصوير.

واتهم كل من بالدوين والمسؤولة عن الأسلحة جوتيريز ريد بتهمتين بالقتل غير العمد، والتهمة الأخطر، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، تتطلب من المدعين إقناع هيئة المحلفين بأن بالدوين لم يكن مهملا فحسب، وإنما تهور في استخدامه السلاح الناري.

وينفي بالدوين مسؤوليته عن إطلاق النار قائلا «إنه صوب المسدس لكنه لم يضغط على الزناد مطلقا، وإن مهمة جوتيريز ريد ومسؤولي الأسلحة الآخرين هي التأكد من عدم وجود رصاص به».