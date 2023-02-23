ضبطت السلطات المصرية عاملا يدير مركزا طبيا بمحافظة السويس شرق القاهرة لعلاج أمراض الرئة والثعلبة وخشونة الركبة.

وحسب «العربية.نت»، افتتح عامل بمحل كشري في السويس مركزا طبيا لعلاج المواطنين.

وانتشرت خلال الساعات الماضية إعلانات من المركز على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة إلى الاستفادة بخبرات المركز الطبية، حيث تبين أن صاحب المركز يُدعى «م. أ.»، عامل بمحل شهير لإعداد الكشري بوسط مدينة السويس.

وظهر العامل في عدة صور نشرها على صفحة المركز على «فيسبوك» مرتديًا ملابس الأطباء، وأمامه مجسم لهيكل عظمي و«سماعة» طبية، كما نشر أن المركز يقدم عددًا من الخدمات العلاجية والوصفات الطبية، والبلازما لعلاج الثعلبة وخشونة الركبة، ومشكلات الفقرات، ومفصل الكتف، وتمارين الإطالات، والحجامة، والمساج العلاجي، والعناية الكاملة للجسم.

وأعلن المركز والعامل الذي يديره، عن توصله لعلاج لتليف الرئة بوصفة مكونة من حلبة مغلية محلاة بالعسل.

ووفق ما كشفه موقع «القاهرة 24» نفت نقابة الأطباء في السويس حصول عامل الكشري على مؤهل طبي، أو أي تصريح لممارسة النشاط الطبي من نقابة الأطباء، أو عضوية بالنقابة.

وأشارت إلى أنها تنسق حاليًا مع مديرية الشؤون الصحية بالسويس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المركز وصاحبه.