أصدرت محكمة أردنية (الخميس) حكمًا بالسجن مدى الحياة في حق أردني وزوجته الأمريكية بعدما أُدينا بتهمة قتل طفلهما بالتبني بالماء الساخن، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي، وقال: «محكمة الجنايات الكبرى أصدرت حكمًا مشددًا بالسجن المؤبد بحق أردني (44 عامًا) وزوجته الأميركية (38 عامًا) بعد إدانتهما بقتل ابنهما بالتبني (8 أعوام)».

وأضاف: «عذبا الطفل بالماء الساخن داخل حوض الاستحمام لساعات حتى فارق الحياة في يونيو 2021».

وأُدين الزوجان «بالقتل مع تعذيب المقتول بشراسة»، لذلك طبقت في حقهما العقوبة الأشد وفقًا للمصدر.

ووفقًا للائحة الاتهام فإن المدانين متزوجان منذ العام 2009 ويعيشان في الأردن، وإثر عدم قدرة الزوجة على الإنجاب تبنيا في 2016 أربعة أطفال (ثلاثة ذكور، وبنت) من كولومبيا.

ووفقًا للائحة الاتهام تعرض الأطفال، المجني عليه (8 أعوام) وشقيقيه (5 و9 أعوام) وشقيقتهم (11 عامًا) و«بشكل شبه يومي للضرب والتعنيف بعصي خشبية وسكب الماء الساخن».

وفي يونيو 2021، و«بسبب تدني علامات المغدور المدرسية، قام المتهمان بإدخاله إلى الحمام وبسكب الماء الساخن على جسمه بهدف قتله».

وسكب الاثنان الماء الساخن عليه حتى تأكدا أنه شارف على الموت، ثم اتصلا بالإسعاف ونقلاه إلى مستشفى حيث فارق الحياة.

ولدى تشريح جثته تبين أنه مصاب بكدمات ورضات نتيجة الضرب وحروق شملت معظم الجسم، فتم فحص الأطفال الثلاثة الآخرين وضبط المدانين ومحاكمتهما.