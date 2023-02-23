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كشفت شرطة نيويورك لصين سرقا مجوهرات بقيمة 500 ألف دولار بعد اقتحام متجر للأحجار الكريمة وضرب موظفة عجوز أمس (الأربعاء).

وبحسب الشرطة، قام اللصان بلكم وركل موظفة عجوز تبلغ من العمر 79 عاماً وضربها على رأسها بمسدس.

ويُظهر فيديو السرقة اللص الأول وهو يدفع المرأة تحت قدميه، فيما قام شريكه المقنع، الذي كان يحمل في يده كيس تسوق قابلا لإعادة الاستخدام، برفع مسدسه مهدداً الموظفة العجوز.

وفي مقطع آخر، يمكن رؤية المرأة العجوز وهي ترتعد على الأرض حيث يسقط زجاج من حاوية مجوهرات مكسورة حولها.

وقام اللصان بسرقة بضائع بقيمة 500 ألف دولار قبل أن يفرا سيراً على الأقدام باتجاه شارع برينس.

وتم نقل الضحية الى مستشفى قريب في حالة مستقرة، فيما يجري البحث عن اللصين.