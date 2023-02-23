كشف موقع WABetaInfo المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب أن خدمة التراسل الفوري تعمل على ميزة جديدة تشبه ميزة (القنوات) Channels التي أعلنت عنها شقيقتها إنستغرام الأسبوع الماضي، والتي توفرها منافستها تيليغرام لمستخدميها منذ مدة طويلة.

وقال WABetaInfo إن الميزة الجديدة قد تحمل اسم (النشرات الإخبارية) Newsletters، إذ رصد ما يشير إلى ذلك في شفرة تطبيق واتساب.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، استمرت واتساب في التطور وإضافة ميزات جديدة إلى منصتها تسمح للمستخدمين بالتواصل في ما بينهم، فكان من أبرز الميزات في هذا الاتجاه ميزة (المجتمعات) Communities بوصفها مكانًا تُجمع فيه المجموعات ذات الصلة، وتُنظَّم.

والآن يبدو أن واتساب تواصل استكشاف طرق جديدة لتحسين تجربة الإعلانات الجماعية، إذ تعمل على اختبار ميزة جديدة قد تحمل اسم (النشرات الإخبارية).

وأوضح موقع WABetaInfo أن ميزة (النشرات الإخبارية) هي أداة لبث الأخبار من فرد إلى مجموعة كبيرة من الأفراد، وتبدو كأنها طريقة جديدة تتيح للمستخدمين الحصول على التحديثات من الأشخاص أو المجموعات، مثل: المسؤولين المحليين، أو الفرق الرياضية، أو المنظمات الأخرى.