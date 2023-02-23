ابتكر علماء جامعتي ستافورد وكاليفورنيا وكلية الطب بجامعة هارفارد، جزيئاً أساسه جزء من البروتين الشائك الذي يرتبط بالفايروس التاجي المستجد، فيمنع اندماجه بخلية الإنسان.

وتشير مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، إلى أنه لإصابة الخلية لا بد من ارتباط البروتين الشائك (بروتين S) بالمستقبل الخلوي ACE2. وجميع العقاقير الحالية المضادة للفايروسات تمنع حدوث هذا الارتباط، ما يمنع انتشار العدوى. وتحتوي هذه العقاقير على مثبطات تمنع تكون حزم من 6 حلزونات بروتينية تحتوي على أشكال محددة من بروتين S تسمى تكرار الببتيد 1 و2 (HR1HR2)، ما يمنع الغشاء الفايروسي من الاندماج بغشاء الخلية.

والمثبط longHR2_42 الجديد هو عبارة عن ببتيد HR2 معدل، يتفاعل مع الحلزون الثلاثي HR1، وبالتالي يمنع تكون حزمة من 6 حلزونات. و يستهدف الدواء جزءاً من الفايروس الذي لم يتغير تقريباً أثناء تطوره، لذلك يجب أن يكون فعالاً ضد سلالات مختلفة من SARS-CoV-2، بما في ذلك متغيرات أوميكرون.

ويُختبر هذا الدواء حالياً على الفئران المخبرية المصابة بعدوى الفايروس التاجي المستجد. ويعتقد الباحثون أنه سيكون بالإمكان استخدام الدواء عن طريق الاستنشاق في المرحلة الأولى للإصابة، ما يمنع تطور المرض.