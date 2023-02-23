يمكن أن يؤدي تناول المايونيز بشكل مفرط إلى العديد من الأضرار، إذ يسبب الاستهلاك المفرط منه إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بمرض السكري، وأن الاستهلاك المفرط للمايونيز يمكن أن يزيد الوزن بسرعة، لأنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وعلى كمية عالية من الدهون، لذا يُنصح بالامتناع عن تناول المايونيز عند محاولة إنقاص الوزن.في ما يلي مجموعة من الآثار الجانبية للإفراط في تناول المايونيز، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:يزيد من مستوى السكر في الدميسبب زيادة الوزنيرفع ضغط الدمأمراض القلب المزمنةيسبب الصداع والغثيان