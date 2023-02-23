كشف تحقيق للشرطة الإيرلندية، أن المتهم الأول في جريمة قتل رجل بشكل دموي داخل منزله هو دجاجة.وذكر موقع «فوكس نيوز» الإخباري، أن جريمة وقعت في أبريل (نيسان) 2022، تبين بعد انتهاء التحقيقات، أن العيون شاخصة بنسبة كبيرة على دجاجة يظهر أن لديها سجلاً عنيفاً بالتعامل مع البشر.وذكر تقرير الطبيب الشرعي، أن جاسبر كروس تم الاعتداء عليه من قبل دجاجة من سلالة البراهمي، التي تعرف بأصابع أرجلها المكسوة بالريش وقدّها المرتفع بسيقان طويلة وذيل محدب، وكان كروس استحوذ عليها بعد أن عمدت إلى الاعتداء على طفل بوقت سابق.وذكر التقرير الطبي، أنه تم العثور على الرجل مضرجاً بالدماء على الأرض ويظهر على خلف رجل كروس ثقب كبير وذيل من الدماء بين القن والمنزل.وبحسب المتواجدين آنذاك عند الحادثة، فقد سمعوا الراحل يصيح بكلمة «الدجاجة الدجاجة»، قبل أن يتوفى.