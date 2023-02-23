كشفت بعض الصور المسربة لجهاز آيفون 15، بعض التغييرات الرئيسية في تصميم الهاتف مقارنة مع آيفون 14، الذي تم إصداره في العام الماضي، ويظهر آيفون 15 بإطار أنحف ونتوءات أكثر سمكاً للكاميرا، مع حواف منحنية أكثر وأزرار جانبية لمسية يتم التحكم فيها عن طريق اللمس.ويحتوي الهاتف الجديد أيضاً على منفذ شحن USB-C بدلاً من منفذ Lightning، وذلك بسبب التشريعات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي.وفقاً للتسريب، سيكون آيفون 15 برو، أول آيفون على الإطلاق بدون أزرار فعلية، حيث سيتم استبدالها بالأزرار اللمسية، التي تستخدم لإيقاف تشغيل الجهاز والتحكم بمستوى الصوت والتقاط لقطات الشاشة وتنشيط سيري والمزيد.