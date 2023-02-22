نفت الفنانة رانيا فريد شوقي رفض أسرتها تناول سيرة حياة والدها في عمل فني، وأكدت أنها ليست رافضة لتجسيد السيرة الذاتية لوالدها في عمل سينمائي لمجرد الرفض. وأوضحت أن سبب تأخر هذه الخطوة هو عدم وجود فنان يشبه والدها الراحل فريد شوقي، بالإضافة إلى أن أكثر الأعمال التي قدمت عن السيرة ذاتية كانت غير ناجحة، على حد تعبيرها.وبرز اسم الفنان الراحل فريد شوقي كأحد الفنانين الكبار الذين يجب تناول سيرة حياتهم في عمل فني، لما يمتلكونه من تاريخ فني طويل، فضلاً عن معاصرتهم لحقب زمنية مختلفة.ونشرت بعض وسائل الإعلام أن سبب تأخر هذه الخطوة، هو رفض أسرة الفنان فريد شوقي تجسيد قصة حياته، قبل أن تخرج ابنته لتنفي.