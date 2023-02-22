قال باحثون إن رجلاً شفي من فايروس نقص المناعة البشرية بعد عملية زرع خلايا جذعية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».والرجل البالغ من العمر 53 عاماً، المعروف باسم مريض دوسلدورف، هو ثالث شخص في جميع أنحاء العالم يتم شفاؤه من تلك الحالة باستخدام العلاج.وتوقف المريض عن تناول الأدوية المضادة للفايروسات الارتجاعية (التي تنطوي على تناول الأدوية لقمع الفايروس) لمدة 4 سنوات دون انتكاسة.كما هو الحال بالنسبة للمرضى الآخرين (مريض برلين ومريض لندن)، تم إجراء عملية الزرع لعلاج اضطراب حاد في الدم، في حالته سرطان الدم، الذي تطور، إضافة إلى الإصابة بفايروس نقص المناعة البشرية.وبعد نحو 10 سنوات من زرع الخلايا الجذعية من متبرع غير ذي صلة، وبعد أكثر من 4 سنوات من إنهاء علاج فايروس نقص المناعة البشرية، أصبح المريض الآن بصحة جيدة.