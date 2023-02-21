أطلقت شركة قوقل مع الإصدار الأحدث من برنامج متصفح الويب (كروم) ميزتين كانت أعلنت عنهما في شهر ديسمبر الماضي، وهما تعملان على جعل المتصفح أقل استهلاكا لذاكرة النظام وأكثر كفاءةً في استهلاك طاقة البطارية على أجهزة سطح المكتب.

ومع أن متصفح كروم يهمين على سوق متصفحات الويب منذ سنوات، وبحصة بلغت بحلول شهر يناير الماضي 65.4 % على جميع المنصات، خصوصا على أجهزة سطح المكتب، فإن مستخدميه يشتكون من أنه الأسوأ في استهلاك ذاكرة النظام وطاقة البطارية.

وحسب «قوقل»، فإن الميزتين الجديدتين تجعلان المتصفح يستهلك مقدارًا أقل من الذاكرة بنسبة 30%، وذلك بهدف الحفاظ على سلاسة عمل علامات التبويب، وإطالة عمر البطارية حين تنخفض طاقتها.

والآن أصبح وضع (حفظ الذاكرة) Memory Saver، ووضع (حفظ الطاقة) Energy Saver متاحين في الإصدار ذي الرقم 110 من متصفح كروم لأنظمة ويندوز، وماك أو إس، وكروم أو إس.

وعن آلية عمل وضع حفظ الذاكرة، أوضحت «قوقل» سابقًا أنه في حال كان لدى المستخدم مجموعة من علامات التبويب المفتوحة في كروم، يخطط للعودة إليها لاحقًا، فإن Memory Saver يعمل على حفظ الذاكرة من خلال تحرير الذاكرة من علامات التبويب التي لا تُستخدم حاليًا حتى تتمتع مواقع الويب النشطة التي تُتصفَّح بأفضل تجربة ممكنة.

أما في ما يتعلق بوضع حفظ الطاقة، فقد قالت الشركة إنه في حال أوشكت طاقة البطارية أن تنفد وليس هناك شاحن في الجوار وانخفضت طاقة البطارية إلى نسبة 20 %، فإن Energy Saver سيوفر الطاقة عن طريق الحد من نشاط الخلفية، والتأثيرات المرئية لمواقع الويب التي تحتوي على رسوم متحركة ومقاطع فيديو.

وأوضحت «قوقل» أنه سيكون بإمكان المستخدمين التحكم في تخصيص أداء كروم، إذ يمكن إيقاف تشغيل وضعي Memory Saver و Energy Saver إن رغبوا في ذلك، أو تحديد مواقع الويب الأكثر أهمية التي يمكن أن تُستثنى من ميزة Memory Saver.

ويمكن العثور على الإعدادين الجديدين ضمن قائمة النقاط الثلاث في كروم، ثم النقر على (الإعدادات) Settings، ثم النقر على (الأداء) Performance.