تخرج البريطاني نيك أكستين، البالغ 76 عاماً، حديثاً في جامعة بريستول، بدرجة دكتوراه في الرياضيات الاجتماعية ضمن قسم الفلسفة، بعد نصف قرن من بدء العمل على رسالة الدكتوراه الأصلية، وحاز شهادته أمام زوجته وحفيدته البالغة 11 عاماً. قال أكستين، إن الأمر استغرق «تفكيراً شاقاً طويلاً» لترتيب أطروحته، وهذا على الأرجح ما يقوله المرشحون لنيل الشهادة.في عام 1970، حصل على منحة فولبرايت المرموقة من جامعة بيتسبرغ، لكنه عاد بعد 5 سنوات دون إكمال الدكتوراه، وقبل 7 سنوات عاد إلى جامعة بريستول بهدف إنهاء ماجستير في الأدب، قبل أن ينتقل إلى إنهاء شهادة الدكتوراه.