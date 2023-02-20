فازت عضوة هيئة تدريس قسم تقنية المختبرات في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة عائشة عليمي بالمركز الأول «الجائزة الكبرى» والميدالية الذهبية لاختراعها «الكشف عن الاعتلال في بعض الكروموسومات في الأجنة الملقّحة» على مستوى الشرق الأوسط، وذلك في المعرض الدولي الـ 13 للاختراعات في الشرق الأوسط IIFME بدولة الكويت، بمشاركة 235 مخترعاً ومخترعة يمثلون 40 دولة عربية وأجنبية.وحصل المشروع، على براءة اختراع في المجال الطبي من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.