ينصح خبراء التغذية، من يعانون من ارتفاع الضغط تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، حتى إذا كانوا يتناولون أدوية لخفض الضغط المرتفع، وتعتبر الفواكه الحمضية ذات تأثير قوي على خفض ضغط الدم، خصوصاً عصير الليمون، وقد أثبتت تجارب يابانية قدرة هذا العصير على خفض الضغط، إذا تم تناوله يومياً. وبحسب موقع «هيلث لاين»، فإن خمسة أنواع من الأغذية تقدم فوائد كبيرة لصحة القلب، ولتقليل مستوى ضغط الدم المرتفع، أبرزها:الفستقالتوتالأسماك الدهنيةالجزر والكرفسالتوابل