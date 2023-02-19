تتيح لك خرائط «قوقل» (google maps) تعيين عنوان منزلك أو شركتك حتى تتمكن من العثور بسرعة على الاتجاهات من منزلك وإليه. لذلك إذا انتقلت حديثًا إلى منزل جديد أو نقلت مقرك شركتك إلى مدينة جديدة؛ يمكنك تحديث هذه البيانات في خرائط «قوقل» للحصول على أفضل تجربة استخدام.

يمكنك تغيير عنوان منزلك أو شركتك في خرائط «قوقل» من خلال تطبيق الهاتف، إذ ستقوم «قوقل» بعد ذلك بمزامنتها عبر جميع أجهزتك.

تغيير عنوان منزلك باستخدام تطبيق خرائط «قوقل» في هاتفك:

انتقل إلى تطبيق خرائط «قوقل» في هاتفك.

اضغط على صورتك أو الأحرف الأولى من اسمك الظاهرة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار «الإعدادات» Settings.

اضغط على خيار «تعديل عنوان المنزل أو العمل» Edit home or work.

اضغط على رمز القائمة الذي هو عبارة عن ثلاث نقاط أفقية بجوار عنوانك منزلك الحالي.