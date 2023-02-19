الحزام الناري هو التهاب يسبب طفحاً جلدياً مؤلماً جداً، ويظهر في أيّ منطقة في الجسم، إلا أنه في معظم الحالات يظهرعلى شكل نطاق أو حزام من الطفح الجلدي يلتف حول أحد جانبي الخصر، والمسبب الرئيسي له هو ذات الفايروس الذي يسبب الإصابة بجدري الماء، ومع أنه ليس مميتاً إلا أن حزام النار مؤلم جداً. وهناك 5 أعراض له تشمل:
ألم أو خدر أو شعور بالوخز
حساسية شديدة تجاه اللمس
طفح جلدي أحمر مع الألم
بثور يملؤها سائل قابلة للانفجار
حكة وحرقة
ألم أو خدر أو شعور بالوخز
حساسية شديدة تجاه اللمس
طفح جلدي أحمر مع الألم
بثور يملؤها سائل قابلة للانفجار
حكة وحرقة