الحزام الناري هو التهاب يسبب طفحاً جلدياً مؤلماً جداً، ويظهر في أيّ منطقة في الجسم، إلا أنه في معظم الحالات يظهرعلى شكل نطاق أو حزام من الطفح الجلدي يلتف حول أحد جانبي الخصر، والمسبب الرئيسي له هو ذات الفايروس الذي يسبب الإصابة بجدري الماء، ومع أنه ليس مميتاً إلا أن حزام النار مؤلم جداً. وهناك 5 أعراض له تشمل:ألم أو خدر أو شعور بالوخزحساسية شديدة تجاه اللمسطفح جلدي أحمر مع الألمبثور يملؤها سائل قابلة للانفجارحكة وحرقة